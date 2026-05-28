Hamas: Ancaman Israel terhadap Lebanon Memerlukan Tindakan Segera dari Komunitas Internasional

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip jaringan Al-Masirah, gerakan perlawanan Islam Palestina (Hamas) menyatakan bahwa ancaman rezim Zionis untuk memperluas serangan ke Lebanon selatan adalah kelanjutan dari kebijakan agresi dan hukuman kolektif terhadap bangsa-bangsa di kawasan, dan hal ini memerlukan reaksi segera dari komunitas internasional.

Hamas dalam pernyataan ini sekali lagi menegaskan solidaritas penuhnya dengan Lebanon, rakyatnya, dan perlawanannya, serta menekankan hak rakyat Lebanon selatan untuk melawan pendudukan dan mempertahankan tanah serta kedaulatan mereka.

Gerakan ini juga meminta Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam, dan komunitas internasional untuk mengambil tindakan guna menghentikan segera agresi berulang rezim Zionis terhadap Lebanon.

Hamas selanjutnya menyatakan: Komunitas internasional harus memenuhi tanggung jawab politik dan kemanusiaannya serta mengakhiri kebijakan agresi yang diterapkan rezim Zionis terhadap bangsa-bangsa Muslim.