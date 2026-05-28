Lanjutan Serangan Presisi dan Balasan Hizbullah terhadap Posisi Militer Rezim Zionis

28 Mei 2026 - 10:57
News ID: 1819680
Source: ABNA
Lebanon mengumumkan telah menargetkan posisi dan perkumpulan militer rezim Zionis di Lebanon selatan dengan roket dan peluru artileri.

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip jaringan Al Jazeera, Hizbullah dalam sebuah pernyataan mengumumkan telah menargetkan sebuah pusat militer yang baru didirikan dari rezim Israel di permukiman "Al-Adisa" di Lebanon selatan dengan roket dan peluru artileri.

Perlawanan Islam juga melaporkan serangan dengan "roket khusus" terhadap dua perkumpulan pasukan militer rezim Israel di sekitar "Zautar Sharqi" dan "Al-Adisa".

Berdasarkan pernyataan ini, pusat militer yang baru didirikan dari rezim Zionis di "Bukit Al-Uwaida" di Lebanon selatan juga ditargetkan dengan roket khusus.

Hizbullah tidak menyebutkan rincian lebih lanjut tentang serangan ini maupun kemungkinan korban yang ditimbulkan.

