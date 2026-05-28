Trump Ancam Oman dengan Serangan Terkait Selat Hormuz

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip CNN Arabic, Presiden Amerika Donald Trump dengan menyatakan "Selat Hormuz akan terbuka untuk semua orang", mengklaim bahwa Amerika akan menjamin perlindungannya.

Ia melanjutkan: Keterbukaan Selat Hormuz adalah bagian dari negosiasi yang sedang berlangsung dengan Iran.

Trump juga memperingatkan tentang peran Oman dalam masalah ini dan mengatakan: Oman akan bertindak seperti negara lain, jika tidak maka kita harus "meledakkannya".

Menjawab pertanyaan tentang kemungkinan ia menyetujui kesepakatan jangka pendek yang mengizinkan Iran dan Oman mengelola jalur vital ini, ia juga menjawab: Tidak, selat ini akan terbuka untuk semua orang.

Presiden Amerika mengklaim: Tidak ada yang akan mengendalikan perairan internasional. Kami menjamin keamanannya, tetapi tidak ada pihak yang akan mengambil kendali.