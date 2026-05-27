Putin Ucapkan Selamat Idul Adha kepada Umat Islam

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Putin dalam pesannya menyatakan bahwa umat Islam, dengan mengikuti tradisi luhur para leluhur mereka, memperingati hari raya besar ini secara luas sebagai perayaan yang menyeru kaum beriman kepada nilai-nilai asli Islam.

Presiden Rusia juga menyoroti peran aktif organisasi-organisasi Islam dalam kehidupan sosial dan budaya Rusia. Menurutnya, lembaga-lembaga Islam memiliki peran penting dalam memperkuat nilai-nilai keluarga, mendidik generasi muda dengan semangat patriotisme, serta menjalankan berbagai program pendidikan, sosial, dan amal.

Di akhir pesannya, Putin menyampaikan apresiasi kepada komunitas Muslim Rusia atas aktivitas berharga mereka dalam mendukung para pembela tanah air dan keluarga mereka.