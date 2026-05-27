Galeri Foto: Pelajar Rawalpindi Beri Penghormatan kepada Syuhada Pelajar Minab

Para pelajar muda di Rawalpindi, Pakistan, menggelar sebuah acara simbolis untuk mengenang para pelajar yang gugur dalam serangan terhadap Sekolah Syajareh Tayyebeh di Minab.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – dalam acara tersebut, para pelajar memberikan penghormatan kepada foto-foto para syuhada dan menyampaikan rasa duka cita serta solidaritas mereka kepada keluarga para korban.

Kegiatan ini menjadi bentuk simpati masyarakat Pakistan, khususnya kalangan pelajar, terhadap anak-anak korban serangan tersebut sekaligus penegasan dukungan mereka kepada keluarga para syuhada.

