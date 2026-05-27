Galeri Foto: Peringatan Syuhada Perang Ramadan dan Haul Syuhada Kejayaan Iran Digelar di Tehran

Upacara peringatan Syuhada Perang Ramadan dan haul Syuhada Kejayaan Iran digelar pada Ahad di Mushalla Besar Tehran.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Acara tersebut dihadiri oleh Gholamhossein Mohseni Eje’i, Ketua Lembaga Kehakiman Iran; Mayjen Ali Abdollahi, Komandan Markas Pusat Khatam al-Anbiya(sa); serta sejumlah pejabat, komandan militer, dan tokoh nasional Iran.

Peringatan ini diselenggarakan untuk mengenang pengorbanan para syuhada yang gugur dalam Perang Ramadan serta para Syuhada Kejayaan Iran yang telah mempertahankan martabat, keamanan, dan kedaulatan Republik Islam Iran.