Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Russia Al-Youm, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis berusia 76 tahun, tadi malam dibawa ke sebuah rumah sakit di Yerusalem yang diduduki.

Kantor Netanyahu mengklaim bahwa alasan pemindahannya ke rumah sakit adalah sakit gigi. Operasi sebelumnya yang dijalani Netanyahu untuk mengobati tumor dan pemindahannya kembali ke rumah sakit sekali lagi menarik perhatian para analis terhadap kesehatan fisik Perdana Menteri rezim Zionis dan kemampuannya untuk mengurus urusan, termasuk masalah perang dan militer.

Hal ini terjadi padahal sebulan lalu Netanyahu untuk pertama kalinya mengumumkan bahwa ia sedang menjalani pengobatan untuk tumor ganas prostat. Operasi ini dilakukan setelah operasi sebelumnya pada Desember 2024 untuk mengobati tumor jinak prostat.

Netanyahu mengklaim bahwa tumornya telah berhasil diobati, namun ia tidak menyebutkan waktu pengobatannya.

Perdana Menteri rezim Zionis telah menunda penerbitan laporan medis tentang kondisi fisiknya selama dua bulan. Pada tahun 2024, setelah didiagnosis dengan infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh «tumor jinak prostat», ia menjalani operasi prostat, namun waktu operasi keduanya yang pertama kali ia umumkan tidak diketahui. Pada tahun 2023, alat pacu jantung juga dipasang padanya.