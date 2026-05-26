Ketidakmampuan Manajerial Ben Gvir; Sekitar 100 Orang Tewas di Penjara Israel

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Mayadeen, surat kabar Zionis Haaretz melaporkan bahwa selama dua setengah tahun terakhir, 98 orang tewas di penjara rezim ini.

Surat kabar tersebut juga menyatakan bahwa selama masa tanggung jawab Itamar Ben Gvir, Menteri Keamanan Dalam Negeri Israel, dan Kobi Yaakobi, kepala administrasi penjara rezim ini, penjara Israel telah berubah menjadi jaringan kamp penyiksaan.

Dalam beberapa hari terakhir, tindakan keji Ben Gvir dalam memperlakukan secara tidak manusiawi para kru "Armada Keteguhan Global" (Armada Kebebasan) dan merilis video dari insiden tersebut telah memicu gelombang reaksi negatif di seluruh dunia, dan banyak negara dengan tegas mengutuk serangan-serangan ini.