Ansarullah: Hizbullah Mencatatkan Kemenangan Terbesar Melawan Zionis

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Mayadeen, kantor politik gerakan Ansarullah Yaman, pada peringatan pembebasan Lebanon Selatan, dalam sebuah pernyataan seraya menyatakan kembali solidaritasnya dengan perlawanan Islam Lebanon, menekankan: Perlawanan Islam Lebanon telah mencatatkan kemenangan-kemenangan terbesar dalam menghadapi agresi Zionis.

Kelompok ini menambahkan bahwa peringatan ini mengingatkan pada pelajaran penting dari sejarah kontemporer dan peran penentu perlawanan Islam dalam menghadapi rezim Zionis.

Gerakan Ansarullah melanjutkan dalam pernyataannya: Peringatan pembebasan Lebanon Selatan mewajibkan kita untuk mengingat pelajaran dari sejarah masa lalu dan bagaimana, jika bukan karena perlawanan Islam dan pengorbanannya, Lebanon akan berubah menjadi medan di mana musuh dapat dengan bebas melakukan agresi.

Gerakan ini juga, dengan memuji peran martir Sayyed Hassan Nasrallah, mantan sekretaris jenderal Hizbullah Lebanon, menyatakan: Martir Sayyed Nasrallah memimpin perlawanan dalam kondisi paling sulit dan membimbingnya menuju era kemenangan, dan ia tetap menjadi sekolah inspirasi dalam kepemimpinan, jihad, iman, dan keteguhan.

Kantor politik Ansarullah pada akhirnya menambahkan: Perlawanan Islam di Lebanon telah membuktikan bahwa jalan jihad adalah satu-satunya jalan yang terjamin untuk pembebasan tanah, perlindungan kedaulatan dan martabat.