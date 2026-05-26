Al Jazeera: Perang di Iran Merupakan Kekalahan Strategis bagi Amerika dan Israel

Menurut laporan kantor berita ABNA, jaringan berita Al Jazeera menulis dalam sebuah laporan bahwa Teheran dan Washington, berminggu-minggu setelah gencatan senjata, masih terlibat dalam pergulatan politik untuk menegosiasikan sebuah kesepakatan yang dianggap Teheran sebagai pintu menuju pemulihan ekonominya, dan yang melaluinya Washington berusaha mengembalikan stabilitas pasar minyak.

Baik Amerika maupun Iran menilai rendah peluang untuk mencapai pemahaman cepat guna mengakhiri perang di Timur Tengah. Teheran menyatakan bahwa mencapai kesepakatan masih membutuhkan upaya lebih lanjut, dan Donald Trump mengatakan bahwa ia tidak terburu-buru.

Mirav Zonszein, analis senior di International Crisis Group, mengatakan bahwa perang tidak mencapai satu pun tujuannya bagi Amerika dan Israel, tetapi justru merupakan kekalahan strategis. Trump meminta Iran untuk meninggalkan program nuklirnya, tetapi beberapa putaran negosiasi dan perang sejauh ini belum mencapai hasil tersebut.

Berdasarkan laporan ini, perbedaan mendasar antara kedua pihak terus berlanjut, yang menunjukkan bahwa masalah nuklir kemungkinan akan dibahas pada tahap berikutnya. Prioritas jangka pendek Trump mungkin adalah mengakhiri perang, karena ia perlu menurunkan harga energi global dan harga bensin di Amerika.

Ali Vaez, analis lain dari International Crisis Group, berpendapat bahwa Trump perlu fokus pada pemilihan paruh waktu dan meningkatkan peluang Partai Republik untuk mempertahankan kendali mereka atas kedua majelis Kongres. Zonszein juga berpendapat bahwa Trump memiliki kepentingan pribadi untuk tampil sebagai pemenang.

Zonszein menambahkan bahwa Trump dan Netanyahu memulai perang yang mereka harapkan akan berakhir menguntungkan mereka, tetapi jelas bahwa hal itu tidak terjadi. Ia menambahkan: «Israel sejak saat itu telah menekankan bahwa "kami harus melanjutkan tekanan militer, ancaman militer, dan tekanan ekonomi, dan proses ini pada akhirnya akan membuahkan hasil".»

Vaez, dengan menyatakan bahwa «tidak ada kesepakatan yang akan memuaskan Israel», menegaskan bahwa rezim Zionis akan bersikeras pada penolakannya terhadap kesepakatan apa pun dengan Iran.