Aktivis Prancis: Kami Menjadi Sasaran Penyiksaan dan Penyerangan saat Ditahan Israel

Menurut laporan kantor berita ABNA, Laetitia Merle, seorang aktivis Prancis dari Armada Keteguhan Global yang kembali ke Prancis pekan lalu, dalam wawancara dengan kantor berita Anadolu di Paris merinci perilaku pasukan rezim Zionis terhadap aktivis yang ditahan.

Ia mengatakan bahwa pasukan rezim Zionis setelah menyita armada ini di perairan internasional, merampas air, makanan, dan layanan medis dari para aktivis, serta memukul dan menghina mereka.

Laetitia Merle, seraya menunjuk bahwa pria dan wanita dipisahkan satu sama lain, menambahkan: Pasukan Israel memaksa para aktivis meneriakkan slogan «Hidup Israel», dan jika menolak, mereka menghadapi kekerasan.

Ia juga menyatakan bahwa beberapa aktivis, termasuk dua warga negara Turki, dipukuli, dan para wanita yang ditahan menghadapi tindakan seperti penggeledahan tubuh, pencabutan jilbab, dan ancaman dengan anjing polisi.

Aktivis Prancis ini menegaskan bahwa tujuan para kru Armada Keteguhan Global adalah untuk menarik perhatian dunia terhadap kondisi rakyat Palestina, dan apa yang dialaminya selama penahanan hanyalah sebagian dari penderitaan yang dihadapi oleh warga Palestina.