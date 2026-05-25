Kisah aktivis pro-Palestina tentang penghinaan dan penyiksaan di penjara-penjara rezim Israel

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Pusat Informasi Palestina, para aktivis ini setelah kembali memberikan kesaksian yang mengerikan tentang kondisi penahanan mereka di wilayah pendudukan Palestina; penahanan yang terjadi setelah kapal mereka disita di Laut Mediterania dalam upaya untuk memecahkan blokade Jalur Gaza.

Menurut para aktivis, pasukan Zionis saat menguasai kapal pada 18 Mei, menggunakan kekerasan ekstrem terhadap aktivis pro-Palestina, yang mengakibatkan beberapa dari mereka terluka.

Sumber-sumber terkait kampanye ini mengumumkan bahwa dua aktivis Prancis masih menjalani perawatan di salah satu rumah sakit Turki karena parahnya luka-luka yang diderita selama proses penangkapan dan pemindahan.

Maryam Haj al, seorang aktivis dan pemberi layanan medis, mengatakan bahwa para tahanan di kota Ashdod di bawah pengawasan langsung polisi rezim Israel dan berada di bawah Itamar Ben-Gvir, menteri (yang disebut) keamanan internal rezim Zionis, ditahan dalam kondisi yang sulit.

Dia menekankan bahwa para aktivis ditempatkan dalam kontainer hitam yang tertutup; tindakan yang bertujuan untuk menyiksa, menghina, dan menghilangkan martabat kemanusiaan mereka.