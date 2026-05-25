Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Mayadeen, media-media Zionis mengakui bahwa lebih dari 270 kontraktor telah bangkrut dalam 4 bulan terakhir karena kekurangan tenaga kerja, kenaikan suku bunga, dan biaya konstruksi.

Laporan ini melanjutkan, ratusan perusahaan di sektor konstruksi terancam bangkrut karena kekurangan tenaga kerja dan kenaikan biaya.

Surat kabar berbahasa Ibrani Haaretz juga melaporkan bahwa janji-janji kemenangan Netanyahu berakhir dengan mundurnya Amerika secara drastis, dan Tel Aviv tampak tak berdaya dalam menghadapi Hizbullah.

Sebelumnya juga dilaporkan bahwa penduduk dan pejabat setempat di pemukiman «Kiryat Shmona» dan daerah lain di Palestina utara yang diduduki, dengan mengungkapkan kemarahan atas kinerja tentara rezim dan kabinet Netanyahu, menyatakan bahwa para komandan Zionis di front utara telah meninggalkan pasukan mereka sendiri dalam menghadapi Hizbullah.