  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Asia Barat dan Timur Tengah

Mundurnya Tentara Zionis di Depan «Ababil» Milik Hizbullah

25 Mei 2026 - 11:01
News ID: 1818584
Source: ABNA
Mundurnya Tentara Zionis di Depan «Ababil» Milik Hizbullah

Tentara Zionis, setelah operasi drone besar-besaran Hizbullah Lebanon, mundur dari suatu wilayah di selatan negara tersebut.

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Mayadeen, Hizbullah Lebanon kemarin merilis gambar-gambar yang menunjukkan tentara Zionis menjadi sasaran di wilayah Reshaf yang terletak di selatan negara itu.

Operasi ini dilakukan dengan sejumlah drone bunuh diri «Ababil».

Dalam gambar-gambar tersebut terlihat tank-tank Merkava terbakar, perlengkapan perang tentara Zionis, dan buldoser D9.

Juga dilaporkan bahwa sebagian besar tentara Zionis setelah operasi drone besar-besaran Hizbullah meninggalkan wilayah ini dan mundur darinya.

Hizbullah Lebanon sejak dini hari tadi hingga sekarang telah merilis 28 pernyataan tentang operasi-operasinya melawan tempat-tempat berkumpulnya tentara Zionis dan pusat-pusat komando yang baru didirikan di wilayah selatan Lebanon, serta tentang menghadapi jet tempur dan drone musuh.

Your Comment

You are replying to: .
captcha