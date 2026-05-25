Mundurnya Tentara Zionis di Depan «Ababil» Milik Hizbullah

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Mayadeen, Hizbullah Lebanon kemarin merilis gambar-gambar yang menunjukkan tentara Zionis menjadi sasaran di wilayah Reshaf yang terletak di selatan negara itu.

Operasi ini dilakukan dengan sejumlah drone bunuh diri «Ababil».

Dalam gambar-gambar tersebut terlihat tank-tank Merkava terbakar, perlengkapan perang tentara Zionis, dan buldoser D9.

Juga dilaporkan bahwa sebagian besar tentara Zionis setelah operasi drone besar-besaran Hizbullah meninggalkan wilayah ini dan mundur darinya.

Hizbullah Lebanon sejak dini hari tadi hingga sekarang telah merilis 28 pernyataan tentang operasi-operasinya melawan tempat-tempat berkumpulnya tentara Zionis dan pusat-pusat komando yang baru didirikan di wilayah selatan Lebanon, serta tentang menghadapi jet tempur dan drone musuh.