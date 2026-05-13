Konsumsi 1.300 rudal Patriot oleh Amerika Serikat dalam perang 40 hari dengan Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA, media-media Ibrani menyatakan bahwa Amerika Serikat dalam perang 40 hari dengan Iran, telah menggunakan 1.300 rudal Patriot.

Media-media Ibrani menambahkan: Dokumen terbaru Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menunjukkan bahwa Pentagon berencana meningkatkan produksi tahunan rudal Patriot menjadi 2.000 unit; sebuah langkah yang menurut dokumen ini, dilakukan dalam kerangka program tujuh tahun.

Setiap rudal Patriot berbiaya antara 4 hingga 4,5 juta dolar.