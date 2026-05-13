23 Operasi Hizbullah Melawan Rezim Zionis dalam Satu Hari

Menurut koresponden ABNA yang mengutip RT, Hizbullah Lebanon dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan mengumumkan telah melakukan 23 operasi dalam satu hari melawan musuh Zionis sebagai reaksi atas pelanggaran gencatan senjata oleh Tel Aviv.

Hizbullah menekankan bahwa operasi-operasi ini dilakukan untuk membela negara dan rakyat Lebanon, dan sebagai tanggapan atas pelanggaran gencatan senjata serta serangan terhadap desa-desa di selatan negara.

Berdasarkan laporan ini, posisi-posisi tentara Zionis di Hula, dekat sungai Dair Siryan, Tayr Harfa, dan sepanjang jalur Naqoura - Al-Iskandarouna menjadi sasaran.

Selain itu, tank-tank Merkava terkena rudal dan drone Hizbullah di Al-Bayyada, Al-Tayyiba, Al-Iskandarouna, dan Hula.