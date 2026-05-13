Penurunan Drastis Produksi Minyak Teluk Persia; Penurunan Kecil Produksi Minyak Iran

Menurut koresponden ABNA yang mengutip Administrasi Informasi Energi AS (EIA), akibat penyumbatan Selat Hormuz, rata-rata penurunan produksi minyak negara-negara kawasan Teluk Persia pada bulan April mencapai lebih dari 10,5 juta barel per hari, yang setara dengan penurunan sekitar 42 persen. Sebaliknya, penurunan produksi minyak Iran dalam periode ini diperkirakan sekitar 230.000 barel per hari, atau sekitar 7 persen.

Menurut laporan ini, tren penurunan produksi minyak di negara-negara kawasan tersebut meningkat pada bulan April. Sementara pada bulan Maret produksi minyak negara-negara kawasan turun sekitar 8 juta 920 ribu barel per hari, perkiraan menunjukkan bahwa jumlah produksi yang hilang pada bulan April mencapai sekitar 10 juta 540 ribu barel per hari.

Laporan ini dirilis pada saat Amerika Serikat mengklaim memberlakukan blokade laut terhadap Iran; namun demikian, statistik Departemen Energi AS menunjukkan bahwa Iran dibandingkan dengan tingkat produksinya mengalami penurunan produksi minyak terkecil di kawasan selama bulan Maret dan April.

Menurut data ini, produksi minyak Iran turun sekitar 130.000 barel per hari pada bulan Maret dan sekitar 230.000 barel per hari pada bulan April.

Administrasi Informasi Energi AS juga memperkirakan bahwa pada bulan Mei, tren penurunan produksi minyak di negara-negara Teluk Persia akan berlanjut dan total produksi yang hilang dari negara-negara ini akan mencapai sekitar 10 juta 750 ribu barel per hari.

Menurut laporan ini, total produksi minyak kawasan Teluk Persia sebelum krisis memburuk pada bulan Februari adalah sekitar 25,2 juta barel per hari. Dari jumlah ini, pada bulan Maret 8,92 juta barel per hari, pada bulan April 10,54 juta barel per hari, dan pada bulan Mei menurut perkiraan sekitar 10,75 juta barel per hari akan hilang dari produksi kawasan.

Sementara itu, Iran dengan mempertahankan lebih dari 93 persen kapasitas produksinya, telah menjadi salah satu dari sedikit pemasok minyak yang relatif stabil di kawasan Asia Barat.