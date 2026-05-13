Petualangan baru Trump; penerbitan peta geografis Venezuela dengan bendera Amerika

Menurut laporan kantor berita ABNA, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, sekali lagi dengan mengunggah sebuah postingan di jejaring sosial Truth Social, mengemukakan kemungkinan aneksasi Venezuela ke Amerika Serikat.

Delcy Rodríguez, Presiden sementara Venezuela, pada hari Senin dalam pidatonya, menolak khayalan Trump tentang aneksasi negaranya ke Amerika Serikat dan menegaskan bahwa Caracas "tidak pernah" berpikir untuk menjadi negara bagian ke-51 Amerika seperti yang dikatakan Presiden AS.

Delcy Rodríguez menjawab mengenai hal ini: "Masalah ini tidak akan pernah dipertimbangkan; karena jika ada sesuatu yang kita miliki sebagai rakyat Venezuela, itu adalah kecintaan kita pada proses kemerdekaan kita, kita mencintai pahlawan-pahlawan kita."

Trump, awal pekan ini, mengumumkan bahwa ia akan "mempertimbangkan secara serius" aneksasi Venezuela sebagai negara bagian ke-51!