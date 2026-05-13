Jenazah Salah Satu dari Dua Tentara Amerika yang Hilang Ditemukan di Maroko

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Tentara Maroko dan pasukan Amerika mengumumkan bahwa selama operasi pencarian gabungan, jenazah salah satu dari dua tentara Amerika yang hilang dari latihan "African Lion 2026" ditemukan di Maroko selatan.

Menurut pernyataan dari Komando Tertinggi Angkatan Bersenjata Maroko, operasi pencarian dilakukan pada hari Sabtu di selatan negara itu, dan pasukan darat, laut, dan udara Maroko, bersama dengan tim penyelamat dan pertahanan sipil, berhasil menemukan dan mengangkut jenazah tentara tersebut.

Menurut informasi awal, korban meninggal telah diidentifikasi sebagai Letnan Satu Kendrick Lamont Kay Jr.

Jenazah prajurit Amerika tersebut diangkut dengan helikopter ke kamar mayat Rumah Sakit Militer Moulay Hassan dan dijadwalkan untuk dipulangkan ke negaranya sesuai prosedur hukum.

Sementara itu, operasi pencarian dan penyelamatan untuk prajurit Amerika kedua yang hilang terus berlanjut.