Tiongkok: Sikap Beijing terhadap Iran Tidak Akan Berubah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Guo Jiaqun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dalam konferensi pers hari ini (Senin) menanggapi pertanyaan dari seorang reporter AFP mengenai sanksi AS terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok atas tuduhan memberikan citra satelit kepada Iran dan hubungannya dengan kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Tiongkok minggu ini, menyatakan: Tiongkok dengan tegas menentang sanksi sepihak dan ilegal yang tidak memiliki dasar dalam hukum internasional dan diberlakukan tanpa otorisasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Klaim AS terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok

AS mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok ini telah berperan dalam operasi militer terkait Iran dengan menyediakan citra satelit; klaim yang dibantah Beijing dan dievaluasi dalam kerangka kebijakan tekanan dan sanksi Washington.

Perlu dicatat bahwa Departemen Keuangan AS baru-baru ini memberikan sanksi kepada 10 individu dan perusahaan karena diduga membantu angkatan bersenjata Iran untuk menyediakan senjata dan bahan baku yang dapat digunakan.

Melindungi hak-hak perusahaan Tiongkok

Guo Jiakun menambahkan: Tiongkok selalu menyerukan kepada perusahaan-perusahaannya untuk melakukan aktivitas mereka dalam kerangka hukum dan peraturan, dan pada saat yang sama, Beijing akan dengan tegas melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan-perusahaan Tiongkok.

Posisi konsisten Tiongkok terhadap Iran

Ia juga menunjuk pada perkembangan terkait Iran dan menekankan: Posisi Tiongkok mengenai masalah Iran jelas dan konsisten, dan sanksi sepihak Amerika Serikat tidak akan mengubah posisi ini.

Peringatan tentang meningkatnya ketegangan

Di bagian lain pidatonya, juru bicara dinas diplomatik Tiongkok menyatakan: Prioritas utama komunitas internasional seharusnya adalah melakukan upaya maksimal untuk mencegah terulangnya perang dan meningkatnya ketegangan, daripada menggunakan konflik untuk secara jahat mencap dan mencemarkan nama baik negara lain.