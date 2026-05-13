Gelombang Reaksi Negatif terhadap Pernyataan Trump; Presiden AS Penyebab Kenaikan Harga

Menurut koresponden ABNA yang mengutip Al Jazeera, pernyataan terbaru Trump tentang ekonomi AS telah menimbulkan gelombang reaksi negatif di kalangan politisi negara tersebut. Baru-baru ini, ketika menjawab pertanyaan seorang wartawan yang bertanya: "Sejauh mana kondisi ekonomi AS yang sulit dan kenaikan inflasi yang terus-menerus mendorong Anda untuk mencapai kesepakatan dengan Iran?" Dia menjawab: "Sedikit pun tidak. Ketika kita berbicara tentang Iran, satu-satunya hal yang penting adalah mereka tidak boleh memiliki senjata nuklir! Saya tidak memikirkan kondisi keuangan warga Amerika."

Pernyataan Trump ini disampaikan pada saat ekonomi AS mengalami situasi yang sensitif. Setelah perang melawan Iran, ketegangan meluas terjadi di pasar energi, dan harga bensin di AS meningkat drastis. Inflasi juga mencapai tingkat tertinggi sejak Mei 2023.

Dalam hal ini, Nancy Pelosi, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS, menulis dalam sebuah unggahan: "Apakah lebih jelas dari sebelumnya bahwa Trump tidak peduli pada Anda? Dia berkata: Sedikit pun!"

Anggota Kongres Demokrat AS, Jason Crow, juga mengatakan: "Trump tidak peduli dengan kenaikan biaya dan masalah yang dihadapi warga Amerika."

Anggota Kongres Demokrat AS lainnya, Iyanna Brissley, menegaskan: "Harga bensin, biaya hidup, dan asuransi telah naik dan mencapai tingkat tertinggi mereka. Trump kembali menegaskan bahwa dia tidak peduli dengan upaya menurunkan harga atau kesejahteraan finansial warga Amerika."

Senator terkenal AS, Bernie Sanders, juga mengatakan: "Narsisis agung! Dia tidak peduli dengan kondisi keuangan warga Amerika karena masalah kelas pekerja tidak penting baginya. Yang penting adalah membuat keluarganya semakin kaya."

Rafael Warnock, anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS, dengan menunjuk pada fakta bahwa pernyataan Trump tidak mengejutkan para kritikusnya, menegaskan: "Ya, kita telah melihat hal ini."

Katherine Clark, pemimpin minoritas Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat, mengatakan: "Biaya meningkat karena Trump, namun dia tidak peduli pada Anda."

Sejumlah besar senator dan anggota kongres AS lainnya juga bereaksi negatif terhadap pernyataan Trump ini dengan mengunggah postingan di media sosial.