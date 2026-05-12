Wall Street Journal: Trump Tidak Mencapai Satupun Tujuan Strategisnya dalam Perang

Menurut laporan ABNA, surat kabar Amerika Wall Street Journal dengan mengutip sumber-sumber terpercaya melaporkan bahwa pemerintahan Trump meskipun mencapai beberapa keberhasilan taktis dalam perang, tidak merealisasikan satu pun tujuan strategis dalam perang melawan Iran.

Sumber-sumber tersebut mengatakan bahwa masih terdapat kesenjangan besar antara posisi Washington dan Teheran mengenai pengelolaan masa depan Selat Hormuz.

Mereka menambahkan bahwa terdapat juga kesenjangan besar mengenai jenis pembatasan yang akan diterima Teheran dalam program nuklirnya.