Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip RIA Novosti, Ali Mujtaba Rouzbehani, Duta Besar Iran untuk Turkmenistan, mengatakan: Konflik Timur Tengah telah mempertanyakan model-model keamanan tradisional di Teluk Persia dan menciptakan peluang untuk merenungkan kembali arsitektur keamanan kawasan dengan peran Iran yang lebih efektif.

Ia menekankan bahwa peristiwa-peristiwa Timur Tengah harus dikaji dalam kerangka tatanan dunia yang sedang berubah.

Agresi Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap Iran pada tanggal 9 Esfand 1404 (28 Februari 2026) dan tanggapan tegas angkatan bersenjata Republik Islam membuktikan bahwa kekuatan AS adalah palsu dan senjata mahal negara tersebut tidak dapat menembus pertahanan Iran.

Negara-negara kawasan yang selama ini mengandalkan kekuatan-kekuatan palsu tersebut kini telah memahami dengan baik bahwa mengandalkan Washington tidak hanya tidak menjamin keamanan mereka, tetapi juga dapat menjadi tantangan keamanan bagi mereka.