Bloomberg: Kapal Tanker Qatar Kembali dari Selat Hormuz

Menurut laporan ABNA, Bloomberg hari ini Senin dalam laporannya mengumumkan bahwa tampaknya sebuah kapal tanker pembawa gas alam cair dari Qatar setelah awalnya mendekati Selat Hormuz, berubah haluan dan kembali darinya, hal yang menunjukkan ketidakpastian yang berlanjut mengenai transfer aliran energi regional.

Menurut data pelacakan kapal yang dikumpulkan oleh Bloomberg, kapal "Muhazam" telah mengubah haluannya dari Hormuz, meskipun masih menunjukkan Pakistan sebagai tujuan berikutnya.

Bloomberg menambahkan: Awal hari Senin ini, kapal yang pada akhir Februari memuat kargo dari Ras Laffan, Qatar, setelah negosiasi Doha dengan Pakistan, bergerak menuju wilayah di Selat Hormuz yang berada dalam kendali Iran. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa negara-negara Teluk masih belum dapat mengekspor energi melalui Hormuz, karena Iran dan AS berselisih paham mengenai kerangka untuk mengakhiri perang (agresi AS-Zionis terhadap Teheran) dan membuka kembali jalur vital ini.

Media ini menambahkan: Jika berhasil, perjalanan kapal "Muhazam" akan menjadi hanya kargo LNG Qatar kedua yang melintasi jalur air ini sejak perang (agresi AS-Zionis terhadap Teheran) pada akhir Februari. Beberapa kapal dialihkan sebelum menyelesaikan transit mereka, sementara yang lain diserang saat memasuki Teluk Oman.

Perlu dicatat bahwa karena provokasi dan hasutan perang Trump serta konsekuensinya mengenai kurangnya keamanan yang memadai di Selat Hormuz, Iran sebelumnya telah mengumumkan bahwa mereka telah menetapkan rute tertentu untuk melintasi kapal melalui jalur air ini dan mereka dapat melintasinya setelah mematuhi protokol yang diumumkan oleh Teheran.