Penangkapan Ulama Agama dari Bahrain hingga Saudi, Kuwait, dan UEA dalam Perang Ramadan; Puluhan Ulama Dipenjara karena Menentang Pendudukan Amerika

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Sejak awal Perang Ramadan, tindakan represif negara-negara Arab Teluk Persia terhadap warga, ulama, dan tokoh-tokoh terkemuka Syiah meningkat. Penangkapan, penyiksaan, dan pencabutan kewarganegaraan dalam situasi perang luput dari perhatian para pengamat internasional. Para penguasa Teluk pun semakin memperketat suasana represi dan penindasan terhadap rakyat tertindas kawasan, yang menentang kehadiran pasukan pendudukan Amerika di negara mereka.

Hujjatul Islam wal Muslimin Sayid Abbas Shubbar meyakini bahwa rangkaian penangkapan ulama agama telah dimulai sejak awal Perang Ramadan dan tidak hanya terbatas pada Bahrain. Menurutnya, puluhan ulama dan tokoh terkemuka saat ini berada di penjara negara-negara Teluk karena menentang keberadaan pangkalan-pangkalan Amerika di negara mereka. Pembebasan mereka membutuhkan kebangkitan masyarakat internasional dari tidur panjangnya.

ABNA: Mohon jelaskan penangkapan terbaru di Bahrain, rinciannya, dan alasan terpenting di balik tindakan represif di Bahrain.

Pada 9 Mei 2026, aparat keamanan Bahrain melakukan penggerebekan, penggeledahan rumah, serta penangkapan luas dan belum pernah terjadi sebelumnya. Sedikitnya 40 ulama Syiah ditangkap. Di antara mereka terdapat fuqaha setingkat ayatullah, wakil-wakil marja agama, dan tokoh-tokoh keagamaan terkemuka. Operasi ini digambarkan sebagai operasi terbesar dalam beberapa dekade terakhir.

Penangkapan terarah terhadap para ulama dimulai sejak hari pembunuhan Syahid Ayatullah Khamenei

Penangkapan-penangkapan ini bukan terjadi tanpa perencanaan atau secara kebetulan. Sebaliknya, tindakan ini dilakukan dalam kerangka pemanfaatan secara terarah dan sistematis terhadap perang Amerika-Israel melawan Iran. Penangkapan ini dimulai sejak 28 Februari, bersamaan dengan pembunuhan Syahid Ayatullah Sayid Ali Khamenei, dengan tujuan mempermalukan dan melemahkan lingkungan pendukung Poros Perlawanan melalui penangkapan. Secara khusus, targetnya adalah pembersihan para ulama mazhab Ja‘fari, termasuk para marja agama, yang secara terbuka menentang keberadaan pangkalan-pangkalan militer di Teluk Persia.

Dalam daftar orang-orang yang ditangkap terdapat nama-nama besar yang menunjukkan tulang punggung otoritas keagamaan di Bahrain, di antaranya Ayatullah Syekh Muhammad Sanqur, Ayatullah Syekh Mahmud al-Ali, Ayatullah Syekh Ali al-Saddadi, Allamah Sayid Majid al-Meshal, Ketua Dewan Ulama di Bahrain, serta Muhammad Taqi dan Abdul Hakim, putra-putra Ayatullah Syekh Isa Qassim, semoga beliau senantiasa dinaungi Allah. Selain mereka, puluhan ulama agama, khatib Jumat, imam jamaah, dan aktivis juga ditangkap.

Berdasarkan sejumlah laporan, operasi agresif ini dilakukan dengan cara provokatif, tanpa menjelaskan kepada penghuni rumah alasan interogasi dan penggeledahan. Selain itu, manuskrip, kitab-kitab fikih, dan harta benda juga disita dari rumah-rumah para ulama. Berdasarkan pembenaran Kementerian Dalam Negeri Bahrain, penangkapan ini menargetkan orang-orang yang disebut terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran dan memiliki pemikiran Wilayah al-Faqih. Menurut klaim itu, para tahanan sedang merencanakan aksi sabotase. Namun, para pengamat menilai tuduhan ini sudah sering digunakan dalam serangan serupa di Bahrain dan negara-negara Teluk lainnya tanpa pernah dibuktikan dalam pengadilan yang adil.

Tuduhan ini hanya diarahkan kepada para ulama yang berafiliasi dengan mazhab Ja‘fari, karena posisi mereka menentang keberadaan pangkalan-pangkalan militer Amerika dan Israel di Teluk Persia. Dalam pandangan rezim Bahrain dan negara-negara Teluk, sikap seperti ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap tanah air.

Penangkapan-penangkapan ini bukan hanya peristiwa yang terpisah pada level kawasan, melainkan dilakukan sejak dimulainya perang terhadap Iran. Bahrain dengan cepat menyatakan dukungan penuh kepada Amerika dan Israel, serta mengizinkan mereka menggunakan pangkalan-pangkalan militernya, termasuk Armada Kelima Angkatan Laut, dalam operasi melawan Iran. Sebaliknya, para ulama mazhab Ja‘fari di Bahrain dan negara-negara Teluk lainnya semakin berani menentang peran pemerintah tersebut, karena mereka memandang perubahan Teluk Persia menjadi landasan serangan terhadap Iran sebagai ancaman bagi keamanan seluruh kawasan.

Karena itu, mereka menjadi sasaran secara sistematis. Proses ini dimulai beberapa pekan lalu, dari pencabutan kewarganegaraan 69 orang beserta seluruh anggota keluarga mereka, termasuk anak-anak—sebuah tindakan yang oleh oposisi pemerintah digambarkan sebagai eksekusi ruhani dan maknawi—hingga penangkapan kolektif para ulama kemarin. Sebelumnya, seorang warga bernama Muhammad al-Musawi juga gugur di bawah penyiksaan kaki tangan Al Khalifa. Berdasarkan laporan medis independen, terdapat bekas-bekas penyiksaan yang jelas pada tubuhnya.

ABNA: Apakah ada laporan tentang penangkapan ulama dan tokoh-tokoh penting di negara-negara Teluk karena menentang pendudukan Amerika?

Apa yang terjadi di Bahrain bukan peristiwa yang berdiri sendiri dan terputus, melainkan mencerminkan satu pola bersama negara-negara Teluk. Di Arab Saudi, enam ulama dari Qatif dan Ahsa ditangkap secara langsung dalam konteks perang, sementara 26 ulama masih menjalani hukuman panjang. Di UEA, secara terpisah, berdasarkan klaim tentang “sel Iran”, 27 imam jamaah dan khatib ditangkap, di antaranya Syekh Ghadir Al Rustam, Sayid Adnan al-Ghuraifi, Syekh Ali Hindi, dan Sayid Sadiq Lari. Di Kuwait, nama-nama ulama terkemuka dimasukkan ke dalam daftar keamanan, disertai kampanye media terkenal dengan tuduhan-tuduhan besar dan palsu tentang pengumpulan dana dengan nama-nama keagamaan.

Metode-metode yang berulang ini mencerminkan koordinasi negara-negara Teluk dalam menyalahgunakan perang terhadap Iran untuk membungkam setiap suara keagamaan atau intelektual yang menentang dominasi asing dan normalisasi hubungan dengan Israel. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan resmi Bahrain bahwa “lembaga-lembaga khusus dan terkait terus aktif meninjau kewarganegaraan orang-orang atau mencabutnya”. Kali ini pun, para tahanan dan ulama dicabut kewarganegaraannya, dan ini juga bukan yang terakhir.

ABNA: Untuk melawan perilaku tidak adil rezim-rezim Arab terhadap warga negaranya sendiri, jalan apa yang bisa ditempuh?

Penangkapan puluhan ulama di Bahrain hanyalah mata rantai baru dalam rangkaian pembersihan yang terarah dan sistematis terhadap para ulama yang paling banyak menentang keberadaan pangkalan-pangkalan militer asing di kawasan. Dalam perang terbaru, hal ini digunakan sebagai kedok politik dan keamanan untuk melakukan represi dan menyebarkan ketakutan.

Ketika serangan udara terhadap Teheran berlangsung, penjara-penjara di Manama, Riyadh, dan Kuwait dibuka untuk menangkap para ulama agama yang tidak memiliki “kejahatan” selain menentang perubahan negara mereka menjadi pangkalan militer untuk melayani agenda-agenda asing.

Selama masyarakat internasional yang tenggelam dalam tidurnya tidak bergerak untuk menghentikan pelanggaran terang-terangan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan keyakinan agama ini, kezaliman terhadap pilar-pilar keagamaan tersebut akan terus berlanjut, dan mereka akan tetap berada dalam daftar tunggu penangkapan-penangkapan berikutnya serta pembunuhan di luar hukum.