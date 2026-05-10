Gharibabadi: Keamanan Selat Hormuz Hanya Dijamin oleh Iran

Menurut kantor berita Abna, Kazem Gharibabadi menyatakan bahwa pengerahan kapal-kapal ekstra-regional di sekitar Selat Hormuz dengan dalih melindungi pelayaran adalah "eskalasi krisis dan militerisasi jalur air vital." Ia memperingatkan bahwa kehadiran kapal perang Prancis, Inggris, atau negara mana pun akan menghadapi "respons tegas dan segera" dari angkatan bersenjata Iran.
11 Mei 2026 - 00:21
News ID: 1812638
Source: ABNA
Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk urusan hukum dan internasional bereaksi terhadap pengiriman kapal perang Prancis dan Inggris ke kawasan tersebut dan menegaskan: Keamanan Selat Hormuz hanya dijamin oleh Iran.
