Kesepakatan yang mungkin harus disertai jaminan dari negara-negara besar

Menurut kantor berita Abna, Abdolreza Rahmani Fazli di halaman pribadinya di media sosial menulis: Setiap kesepakatan yang mungkin harus disertai dengan jaminan dari negara-negara besar dan juga diajukan di Dewan Keamanan PBB. China dan Rusia adalah dua negara besar yang berpengaruh, dan mengingat posisi yang dimiliki China terhadap Iran dan negara-negara lain di kawasan Teluk Persia, Beijing dapat bertindak sebagai penjamin untuk setiap kesepakatan.
11 Mei 2026 - 00:20
News ID: 1812635
Source: ABNA
