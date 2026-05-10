Kesepakatan yang mungkin harus disertai jaminan dari negara-negara besar

11 Mei 2026 - 00:20
News ID: 1812635
Source: ABNA
Duta Besar Iran untuk China mengatakan: Setiap kesepakatan yang mungkin harus disertai dengan jaminan dari negara-negara besar.

Menurut kantor berita Abna, Abdolreza Rahmani Fazli di halaman pribadinya di media sosial menulis: Setiap kesepakatan yang mungkin harus disertai dengan jaminan dari negara-negara besar dan juga diajukan di Dewan Keamanan PBB. China dan Rusia adalah dua negara besar yang berpengaruh, dan mengingat posisi yang dimiliki China terhadap Iran dan negara-negara lain di kawasan Teluk Persia, Beijing dapat bertindak sebagai penjamin untuk setiap kesepakatan.

