Tentara Zionis menghina patung Bunda Maria di Lebanon selatan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Tentara Zionis telah menghina tempat-tempat suci umat Kristen dan Muslim di Lebanon selatan dalam sebuah tindakan baru. Menurut sumber-sumber Arab dan gambar yang dipublikasikan, tentara Israel telah menghina patung Bunda Maria di Lebanon selatan.

Menurut gambar yang dipublikasikan di media sosial, seorang tentara Zionis memasukkan rokok ke mulut patung Bunda Maria, yang merupakan penghinaan nyata terhadap simbol-simbol Kristen dan tempat-tempat suci agama lain.

Sebelumnya, penghancuran patung Yesus Kristus dan juga penghancuran patung Bunda Maria telah menuai reaksi keras dari umat Kristen, Muslim, dan pengikut agama lain di seluruh dunia.