Hizbullah Mengintensifkan Serangan Terhadap Kendaraan Lapis Baja Israel/Tel Aviv Khawatir dengan Peningkatan Kekuatan Drone Perlawanan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Operasi Pasukan Perlawanan Islam terhadap Tentara Israel di Lebanon selatan menunjukkan intensifikasi kualitatif dalam menargetkan peralatan militer musuh; sebuah tindakan yang, dalam bentuk model operasional baru, berfokus pada mengganggu mobilitas pasukan darat Israel di Lebanon selatan.

Menurut surat kabar Lebanon Al-Akhbar, sementara itu, surat kabar Ibrani Yedioth Ahronoth menyajikan gambaran berbeda tentang penempatan pasukan Israel di perbatasan dengan Lebanon, melaporkan bahwa tentara IDF jarang terlihat di tempat terbuka dan sebagian besar tetap berada di tempat perlindungan untuk menghindari deteksi, terutama oleh drone bunuh diri atau Hizbullah.

Menurut sumber media Israel, situasi ini mencerminkan kesenjangan yang semakin besar antara realitas di lapangan dan kebutuhan pertempuran di Lebanon selatan, terutama dalam situasi di mana tentara Israel belum mampu menahan ancaman drone Hizbullah dan medan perang tetap rentan terhadap eskalasi.

Menurut pernyataan media militer Hizbullah, hingga Selasa malam, Perlawanan Islam Lebanon telah menargetkan tiga tank Merkava, dua buldoser militer D9, sebuah kendaraan lapis baja Nimra, dan satu kendaraan militer lainnya.

Selain target spesifik ini, perlawanan juga telah menargetkan konsentrasi peralatan militer Israel dalam serangkaian operasi dengan serangan roket, tembakan artileri, dan drone bunuh diri. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dalam manajemen konflik menuju strategi pengurangan kekuatan terorganisir yang menargetkan struktur operasional pasukan darat Israel, membatasi kemampuan manuver dan pengerahan mereka, serta mengganggu rantai pasokan dan logistik.

Pada saat yang sama, penggunaan drone bunuh diri oleh pejuang Perlawanan Islam Lebanon sebagai alat yang efektif untuk menargetkan sasaran tentara Israel, baik yang bergerak maupun yang stasioner, telah meningkat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa medan perang tetap rentan terhadap eskalasi dan persamaan medan perang sedang dibangun berdasarkan penargetan pergerakan militer musuh dan pembatasan kehadiran serta aktivitasnya di sepanjang front selatan Lebanon.

Media Israel juga melaporkan meningkatnya kekhawatiran di kalangan militer rezim mengenai kemajuan alat tempur Hizbullah, terutama di bidang drone; hal ini terlepas dari kenyataan bahwa meskipun ada pembicaraan gencatan senjata, front utara Israel tetap aktif.

Dalam hal ini, surat kabar Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa Kementerian Pertahanan Israel telah meminta perusahaan industri militer rezim untuk memberikan solusi untuk melawan drone dan sekitar 70 proposal telah diterima sejauh ini dan sedang ditinjau. Menurut seorang pejabat senior, proses tender telah dipercepat secara belum pernah terjadi sebelumnya, berbeda dengan prosedur biasa yang memakan waktu berbulan-bulan; langkah ini diambil karena kebutuhan mendesak dan meningkatnya persaingan dengan kemampuan Hizbullah.