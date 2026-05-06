Angkatan Laut IRGC Kembali Memperingatkan Kapal-Kapal yang Melewati Selat Hormuz

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Komando Angkatan Laut IRGC sekali lagi memperingatkan semua kapal yang bermaksud melewati Selat tersebut. Komando Angkatan Laut IRGC menambahkan: Satu-satunya rute aman untuk melewati Selat Hormuz adalah koridor yang sebelumnya diumumkan oleh Republik Islam Iran.

Peringatan tersebut menyatakan: Mengalihkan kapal ke rute lain tidak aman dan akan menghadapi respons tegas dari Angkatan Laut IRGC.

Angkatan Laut Iran, dengan mengamati dan mengidentifikasi kapal perusak Angkatan Darat AS di Selat Hormuz, memperingatkan dan melepaskan tembakan peringatan di area pergerakan kapal perusak musuh yang bermusuhan, dan memperingatkan musuh Amerika-Zionis tentang konsekuensi dari tindakan berisiko tersebut.

Pada hari Senin, kapal perusak AS mematikan radar mereka di Laut Oman dan bermaksud mendekati Selat Hormuz. Segera setelah menghidupkan radar mereka, mereka ditemukan dan dihadapkan dengan peringatan radio dari Angkatan Laut Republik Islam Iran tentang bahaya melanggar gencatan senjata.

Setelah kapal perusak AS mengabaikannya, para prajurit pemberani dari angkatan darat mengeluarkan peringatan baru, dengan jelas menyatakan bahwa setiap upaya untuk memasuki Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata dan akan dibalas dengan serangan dari angkatan laut.

Menyusul pengabaian kapal perusak Zionis Amerika terhadap peringatan awal, Angkatan Laut Israel mengeluarkan peringatan dengan menembakkan rudal jelajah, roket, dan drone tempur di dekat kapal musuh yang agresif; Tanggung jawab dan konsekuensi berbahaya dari tindakan tersebut akan ditanggung oleh musuh yang bermusuhan.