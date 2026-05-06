Pakistan menyambut baik penarikan AS dari Selat Hormuz

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif mengumumkan dalam sebuah pernyataan: Kami berkomitmen untuk mendukung upaya yang bertujuan mencapai solusi damai atas sengketa ini melalui dialog.

Sambil menyambut baik penarikan Presiden AS Donald Trump dari proyek pengamanan Selat Hormuz, ia menekankan bahwa tindakan ini akan membantu memperkuat perdamaian, stabilitas, dan rekonsiliasi regional.

Dalam beberapa hari terakhir, AS telah merencanakan untuk melanggar gencatan senjata dengan Iran dan melanggar zona keamanan Iran di Selat Hormuz dalam kerangka rencana yang disebut Proyek Kebebasan. Reaksi angkatan bersenjata Republik Islam menyebabkan Washington mundur dari petualangan ini.