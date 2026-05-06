Araqchi: Iran pasca perang berbeda dengan Iran sebelum perang

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Seyyed Abbas Araqchi, yang melakukan perjalanan ke Beijing untuk bertemu dengan mitranya dari Tiongkok, setelah pertemuan ini, dalam sebuah wawancara dengan reporter dari Kantor Berita Radio dan Televisi Iran di Beijing, menyatakan bahwa era baru kerja sama Iran dengan negara lain akan segera tiba, dan menambahkan: Kerja sama dengan negara-negara sahabat dan negara-negara seperti Tiongkok, yang merupakan mitra strategis kami, akan mengambil bentuk baru dan lebih baik.

Menteri Luar Negeri Iran menyatakan bahwa tujuan kunjungan ke Tiongkok adalah untuk berkonsultasi dengan teman-teman Tiongkok. Ia menyatakan kepuasannya atas interaksi pihak Tiongkok selama kunjungan satu harinya ke negara tersebut dan mengatakan: Tiongkok adalah negara yang sangat dekat dengan Republik Islam Iran, dan pada kenyataannya, kedua negara berada dalam keadaan kerja sama strategis, dan oleh karena itu kami selalu melakukan konsultasi yang erat dengan teman-teman kami di Tiongkok.

Araghchi menyatakan bahwa ia telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok tiga kali melalui telepon selama perang baru-baru ini, menambahkan: Pertemuan tatap muka diperlukan untuk konsultasi yang lebih dekat.

Menteri Luar Negeri Iran menggambarkan kunjungan ke Tiongkok sebagai kelanjutan dari kunjungannya ke Rusia dan mengatakan: Selama kunjungan ini, kami membahas semua isu yang berkaitan dengan perang, bagaimana mengakhirinya, negosiasi yang sedang berlangsung, aktivitas nuklir damai Iran, diskusi terkait sanksi, dan semua isu di antaranya.

Araghchi menggambarkan Selat Hormuz dan isu-isu terkaitnya, termasuk perlunya menghormati hak-hak Republik Islam Iran, sebagai salah satu diskusi serius dengan mitranya dari Tiongkok.

Menekankan adanya pandangan bersama dan konsultasi erat antara Iran dan China mengenai banyak isu regional dan internasional, Menteri Luar Negeri mengatakan: "Dalam pertemuan ini, kami sepakat tidak hanya untuk melanjutkan konsultasi ini tetapi juga untuk mencapai tingkat kerja sama yang baru."