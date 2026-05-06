Intensifikasi Malnutrisi di Kalangan Anak-Anak di Gaza

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Direktur departemen gizi di Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan: Angka ini meningkat sebesar 8 persen dibandingkan tahun lalu, dan anak-anak memiliki angka kematian tertinggi.

Menurut Yousef Abu Bakr, angka anemia di antara anak-anak berusia satu tahun adalah 81 persen, dan anak-anak menderita malnutrisi yang memengaruhi perkembangan fisik dan mental mereka.

Abu Bakr menambahkan: “Organisasi medis dan internasional memiliki data ini, tetapi pada saat yang sama, ada hambatan besar yang mencegah masuknya makanan dan nutrisi pokok ke Gaza, sementara harga barang dan komoditas juga tinggi.”

Dalam hal ini, Pusat Hak Asasi Manusia mengumumkan dalam sebuah laporan bahwa meskipun 44.000 orang telah dipindahkan ke negara ketiga melalui perbatasan, hanya sekitar 2.000 pasien dan pendamping mereka yang telah meninggalkan Gaza melalui Rafah.

Pusat tersebut menambahkan: “Meskipun mencatat kematian pasien setiap hari, rezim Zionis dengan sengaja mengganggu perjalanan mereka, sementara fasilitas keluar bagi individu dan keluarga sedang dipertimbangkan dengan mekanisme yang tidak jelas.”