China Tegaskan Pentingnya Hubungan Strategis dengan Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan menyatakan: "Penghentian total permusuhan dan kelanjutan negosiasi antara Teheran dan Washington sangatlah penting."

Dalam pernyataan tersebut disebutkan: "Kami berharap kedua belah pihak segera memenuhi tuntutan komunitas internasional untuk melintasi Selat Hormuz dengan selamat."

Kementerian Luar Negeri China menegaskan: "Beijing adalah mitra strategis yang dapat diandalkan bagi Iran."

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri China, dengan menyebut adu domba perang Amerika Serikat dan rezim Zionis melawan negara kami sebagai tindakan ilegal, menyatakan kesiapan Beijing untuk berupaya mengurangi ketegangan di kawasan.

Wang Yi, Menteri Luar Negeri China, dalam pertemuannya dengan Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kami, menyatakan bahwa Beijing siap untuk melanjutkan upaya guna menurunkan tingkat ketegangan di kawasan. Ia menyatakan gencatan senjata total sebagai hal yang tidak terelakkan dan menekankan bahwa kawasan ini berada di titik balik yang menentukan serta pertemuan langsung antara kedua belah pihak sangat diperlukan.