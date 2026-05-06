Pembicaraan Telepon Menteri Luar Negeri Iran dan Arab Saudi

Menurut laporan kantor berita ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran yang sedang berada di Beijing untuk bertemu dan berkonsultasi dengan pejabat China, pada siang hari Rabu ini berbicara melalui telepon dengan Faisal bin Farhan, Menteri Luar Negeri Arab Saudi.

Dalam pembicaraan ini, kedua pihak sambil mengkaji perkembangan terakhir di kawasan, menekankan pentingnya melanjutkan jalur diplomasi dan kerja sama negara-negara kawasan untuk mencegah timbulnya dan meningkatnya ketegangan.