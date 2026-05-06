Menteri Luar Negeri China: Provokasi Perang AS dan Israel terhadap Iran Ilegal

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Wang Yi, Menteri Luar Negeri China, dalam pertemuannya dengan Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kami, menyatakan bahwa Beijing siap untuk melanjutkan upaya guna menurunkan tingkat ketegangan di kawasan.

Ia menyatakan gencatan senjata total sebagai hal yang tidak dapat dihindari dan menekankan bahwa kawasan ini berada di titik balik yang menentukan serta pertemuan langsung antara kedua belah pihak sangat diperlukan.

Wang Yi dalam pernyataannya pada pertemuan dengan rekan sejawatnya dari Iran menyebut provokasi perang Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap Iran sebagai tindakan ilegal.

Kepala diplomatik negara kita juga dalam pertemuan ini, seraya berterima kasih atas posisi tegas China terutama dalam mengutuk agresi Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap negara kami, menyebut Beijing sebagai teman dekat Teheran dan menekankan bahwa kerja sama kedua negara dalam situasi saat ini terus berlanjut lebih kuat dari masa lalu.

Araghchi kembali menegaskan bahwa perang yang dipaksakan kepada Iran merupakan agresi terbuka dan pelanggaran nyata terhadap hukum dan piagam internasional.

Menteri Luar Negeri negara kami juga menyatakan bahwa Iran akan melakukan segala upaya untuk mempertahankan hak dan kepentingan sahnya dalam negosiasi, dan hanya akan menyetujui kesepakatan yang adil dan komprehensif.