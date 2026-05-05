Haaretz: Trump tak punya keinginan untuk kembali ke perang habis-habisan dengan Iran

Menurut laporan kantor berita Abna, surat kabar Zionis Haaretz dalam sebuah laporan menulis: Meskipun ada ancaman dari Donald Trump, Presiden AS, untuk menghancurkan infrastruktur Iran, tampaknya ia tidak terlalu menginginkan untuk kembali ke perang habis-habisan.

Media Zionis itu menambahkan: Namun demikian, tidak terjadi perubahan mendasar dalam sikap Trump, dan tetap dia sendiri yang menjadi penentu akhir.

Haaretz merujuk pada peningkatan ketegangan di kawasan Teluk Persia setelah pengumuman rencana AS untuk membuka kembali Selat Hormuz dan menambahkan: Hanya dengan satu keputusan, Trump telah secara signifikan meningkatkan tingkat ketegangan di Teluk Persia. Saat ini, kelanjutan gencatan senjata antara AS dan Iran kembali bergantung pada tingkat pengendalian diri kedua belah pihak – situasi yang dapat secara langsung mempengaruhi Tel Aviv juga.

Situs jaringan Al Jazeera juga dalam sebuah laporan membahas perkembangan hari pertama rencana dugaan Trump terkait Selat Hormuz dan menulis: Hari pertama rencana "Operasi Kebebasan" yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump diwarnai dengan keraguan dan ambiguitas, dan tidak ada tanda-tanda "pembebasan" yang dijanjikan terhadap kapal-kapal yang terdampar di selat vital tersebut. Perkiraan menunjukkan bahwa sejak dimulainya perang AS dan rezim Zionis melawan Iran 66 hari yang lalu, ratusan kapal telah dihentikan di Selat Hormuz.