Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Quds, sumber media mengutip pejabat Sudan melaporkan bahwa drone yang terkait dengan Uni Emirat Arab, yang lepas landas dari Ethiopia, menargetkan Bandara Internasional Khartoum dan sekitarnya.

Dalam laporan ini disebutkan: Kami memiliki bukti yang kuat dan dapat digunakan di pengadilan dalam hal ini. Sudan berhak atas hak sahnya untuk merespons agresi ini.

Sebelumnya, Sudan telah mengkritik kebijakan UEA terhadap negaranya dan secara umum kawasan tersebut, dan pada Mei 2025 telah mengumumkan pemutusan hubungan politiknya dengan negara itu. Mosleh Nassar, penasihat Perdana Menteri Sudan, menyatakan bahwa UEA sedang memimpin proyek destruktif paling berbahaya terhadap pemerintah dan rakyat Sudan, dan dari sudut pandang yang lebih luas terhadap seluruh kawasan.

Ia menambahkan: UEA sedang mendanai dan mengawasi perang di dalam Sudan dan menggunakan alat seperti milisi reaksi cepat.

Nassar mengatakan: UEA memberikan uang kepada tentara bayaran di Sudan dan memindahkan mereka dari Afrika dan benua lain di dunia ke Sudan. Abu Dhabi, dengan membentuk koalisi terbuka dengan Israel, berusaha memecah belah negara-negara kawasan dan memperluas lingkaran aksi milisi di Sudan, Yaman, dan negara-negara lain.

Ia menegaskan: Kami menyaksikan pelaksanaan proyek Yahudisasi di kawasan ini. UEA digunakan secara bodoh untuk melaksanakan proyek ini. Berdasarkan peta ini, beberapa warga Sudan dari Darfur telah dipindahkan ke Israel, dan kami menyaksikan konspirasi besar-besaran. Negara jahat ini telah mempersiapkan perang di Sudan, dan kami tidak ingin negara itu memiliki bagian apa pun dalam masalah apa pun yang terkait dengan Sudan.