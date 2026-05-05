Foreign Policy: Trump Menghancurkan Soft Power Amerika

Menurut laporan kantor berita Abna, majalah Amerika Foreign Policy menulis bahwa salah satu ciri paling menonjol dari kebijakan luar negeri AS selama masa kepresidenan Donald Trump adalah ketergantungan berlebihan pada hard power – yaitu kekuatan militer dan tekanan ekonomi – dan hampir sepenuhnya mengabaikan "soft power" Amerika.

Stephen Walt, salah satu penulis majalah ini dan profesor hubungan internasional di Universitas Harvard, dalam sebuah artikel tentang hal ini menulis bahwa Amerika Serikat di masa lalu memiliki keahlian dalam menggabungkan hard power dan soft power, yang memberi mereka keunggulan global yang unik, tetapi keseimbangan ini telah sangat rusak di era Trump.

Walt berpendapat bahwa pendekatan Trump mencerminkan "keyakinan mutlak pada hard power" dan penghinaan hampir total terhadap soft power. Ia menyebutkan penggunaan agresif tarif untuk menekan sekutu, keterlibatan dalam operasi militer berulang di beberapa negara, dan keputusan untuk memulai perang melawan Iran sebagai contoh dari hal ini, dan menekankan bahwa kebijakan ini berasal dari keyakinan bahwa kekuatan dan paksaan sudah cukup untuk mencapai tujuan Amerika.

Menurut Walt, apa yang membuat pendekatan ini lebih mengkhawatirkan bukan hanya ketergantungan pada paksaan, tetapi juga tidak adanya upaya apa pun untuk membenarkan atau melegitimasi paksaan tersebut. Negara-negara besar biasanya mencoba "menyembunyikan tinju besi mereka di dalam sarung tangan beludru" dan memberikan pembenaran hukum atau moral untuk tindakan mereka, tetapi Trump tidak percaya pada hal itu.