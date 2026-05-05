Kemungkinan Peningkatan Tekanan Trump terhadap NATO jika Kalah dalam Pemilihan Kongres AS

Menurut laporan kantor berita Abna, majalah Politico dalam sebuah laporan menulis: Jika Partai Republik kalah dalam pemilihan paruh waktu Kongres AS, Presiden Donald Trump mungkin akan mengurangi dukungan terhadap Ukraina.

Media Amerika ini mengutip seorang pejabat tinggi Pentagon menambahkan: Di Eropa ada kekhawatiran bahwa jika Partai Republik mendapatkan hasil buruk dalam pemilihan paruh waktu AS, Trump dapat meningkatkan tekanan terhadap NATO dan Eropa serta semakin mengurangi dukungan terhadap Ukraina menjelang pemilihan presiden AS berikutnya.

Koran Washington Post melaporkan bahwa Gedung Putih sedang mempersiapkan diri untuk kemungkinan kekalahan Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu Kongres mendatang pada bulan November.

Dalam laporan ini, mengutip sumber media, disebutkan bahwa bagian konsultasi hukum Gedung Putih mengadakan sesi pengarahan untuk pejabat terkait guna memberikan panduan tentang pengawasan yang lebih besar oleh Kongres jika terjadi kemungkinan kemenangan Demokrat dalam pemilihan.

Menurut laporan ini, semakin kuat perasaan di pemerintahan AS bahwa sudah waktunya bersiap menghadapi skenario terburuk.