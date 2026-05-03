The Cradle: Israel Menghabiskan 730 Juta Dolar untuk Propaganda

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Media The Cradle dalam sebuah laporan menulis bahwa Israel, bersamaan dengan runtuhnya kredibilitasnya, menyuntikkan dana sebesar 730 juta dolar ke mesin propagandanya di seluruh dunia.

Meski telah mengeluarkan biaya besar, berbagai jajak pendapat menunjukkan penurunan tajam dukungan opini publik, khususnya di Amerika.

Jajak pendapat Pew Research Center menunjukkan bahwa 60 persen warga Amerika memandang Israel secara negatif.

Para analis meyakini bahwa pengeluaran untuk propaganda tidak mampu menetralkan dampak tindakan-tindakan Israel di lapangan, ataupun membalikkan tren penurunan dukungan internasional terhadapnya.