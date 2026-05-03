Pemilik The Telegraph dan Politico: Siapa Pun yang Menulis Menentang Israel Akan Dipecat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Persoalan infiltrasi dan kontrol ketat rezim Zionis terhadap media-media Barat belakangan ini memasuki dimensi baru. Jangkauan dominasi Zionis terhadap media Barat kini disebut telah meluas hingga ke Politico dan The Telegraph.

Dalam konteks ini, Middle East Eye dalam sebuah laporan menulis bahwa Mathias Döpfner, CEO Axel Springer, perusahaan pemilik Politico dan The Telegraph, telah menyampaikan kepada para jurnalis di kedua media tersebut bahwa dukungan terhadap rezim Zionis merupakan nilai utama dalam pekerjaan mereka. Para jurnalis dua media Barat itu harus mendukung rezim Zionis dalam kondisi apa pun; jika tidak, mereka akan dipecat.

Berdasarkan hal tersebut, para jurnalis Politico menyusun surat yang ditujukan kepada Jonathan Greenberger, pemimpin redaksi baru media tersebut. Dalam surat itu, mereka mengkritik keras kebijakan pemilik Politico dan dukungan terbukanya terhadap rezim Zionis. Mereka juga menuduhnya ikut campur dalam urusan redaksi, serta memperingatkan bahwa pernyataan terbaru CEO pendukung Zionisme tersebut berisiko melemahkan reputasi dan kredibilitas Politico sebagai sumber berita yang netral.