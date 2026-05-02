10 Hari Karomah Digelar di 12 Negara, Peringati Wiladah Sayidah Fatimah Maksumah sa

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — bertepatan dengan Dekade Karomah, majelis dan pertemuan untuk memperingati kedudukan Sayidah Fatimah Maksumah sa dan Imam Ridha as diselenggarakan dengan koordinasi dan partisipasi Direktorat Urusan Internasional Haram Sayidah Karomah, serta para atase kebudayaan dan aktivis budaya lainnya di 12 negara.

Negara-negara Brasil, Jerman, Afrika Selatan, Nigeria, Thailand, Turki, Norwegia, Inggris, Australia, Pakistan, Irak, dan India menjadi tuan rumah para khadim serta bendera bertabarruk dari Haram Suci Sayidah Karomah selama Dekade Karomah.

Majelis-majelis peringatan tersebut digelar dengan ceramah keagamaan, penjelasan tentang kepribadian Sayidah Maksumah sa dan Imam Ridha as, serta pemberian hadiah.