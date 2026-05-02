  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Afrika

10 Hari Karomah Digelar di 12 Negara, Peringati Wiladah Sayidah Fatimah Maksumah sa

2 Mei 2026 - 22:20
News ID: 1808962
10 Hari Karomah Digelar di 12 Negara, Peringati Wiladah Sayidah Fatimah Maksumah sa

Direktorat Urusan Internasional Haram Sayidah Karomah, bekerja sama dengan para atase kebudayaan dan aktivis budaya lainnya, menyelenggarakan majelis peringatan Dekade Karomah serta pengenalan sirah Sayidah Fatimah Maksumah sa dan Imam Ridha as di 12 negara.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — bertepatan dengan Dekade Karomah, majelis dan pertemuan untuk memperingati kedudukan Sayidah Fatimah Maksumah sa dan Imam Ridha as diselenggarakan dengan koordinasi dan partisipasi Direktorat Urusan Internasional Haram Sayidah Karomah, serta para atase kebudayaan dan aktivis budaya lainnya di 12 negara.

Negara-negara Brasil, Jerman, Afrika Selatan, Nigeria, Thailand, Turki, Norwegia, Inggris, Australia, Pakistan, Irak, dan India menjadi tuan rumah para khadim serta bendera bertabarruk dari Haram Suci Sayidah Karomah selama Dekade Karomah.

Majelis-majelis peringatan tersebut digelar dengan ceramah keagamaan, penjelasan tentang kepribadian Sayidah Maksumah sa dan Imam Ridha as, serta pemberian hadiah.

Your Comment

You are replying to: .
captcha