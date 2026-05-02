Demonstrasi Warga Bahrain Menentang Rezim Al Khalifa

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — rakyat Bahrain di beberapa wilayah menggelar aksi demonstrasi untuk mengecam kejahatan pencabutan kewarganegaraan dan pengusiran paksa sejumlah warga.

Dalam aksi protes tersebut, warga Bahrain membawa gambar Ayatullah Isa Qassim dan sejumlah tahanan politik Bahrain. Mereka meneriakkan slogan-slogan yang menentang kehadiran pasukan Amerika di negara mereka serta menolak normalisasi hubungan dengan rezim Zionis.

Mereka juga membawa poster bertuliskan, “Bangsa ini tidak akan kalah, tidak akan mundur, dan tidak akan berhenti,” serta meneriakkan slogan-slogan solidaritas untuk para tahanan politik di negara tersebut.

Selain itu, Syekh Isa Qassim dalam reaksinya terhadap keputusan pemerintah Al Khalifa yang mencabut kewarganegaraan sejumlah warga, menyebut langkah tersebut bertentangan dengan konstitusi negara itu.

Ia menegaskan bahwa perubahan apa pun terkait hak kewarganegaraan merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, pelarian dari hukum, bahkan lebih jauh lagi, pelarian dari hak yang sah. Apa pun yang tidak sah akan tetap tidak sah, dan syariat Ilahi tidak akan berubah.