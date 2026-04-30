Laksamana Iran: Bayangan musuh akan kemenangan dalam 3 hari telah menjadi candaan militer

30 April 2026 - 13:22
News ID: 1808131
Source: ABNA
Menurut laporan agensi berita Abna, Laksamana "Shahram Irani", Komandan Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran, dalam acara televisi dengan menyoroti perhitungan yang salah dari musuh terhadap Iran, mengatakan: "Musuh berpikir bahwa dalam waktu sesingkat mungkin, misalnya 3 hari hingga 1 minggu, mereka akan mencapai hasil dalam perang melawan Iran, dan bayangan mereka ini telah menjadi candaan di universitas-universitas militer."

Ia menyatakan bahwa dalam perang paksa ketiga, musuh mendekat ke Iran dari laut dan memanfaatkan platform rudal di unit-unit yang mengambang, ia menambahkan: Angkatan Laut Angkatan Bersenjata melakukan 7 operasi rudal melawan kapal induk Abraham Lincoln, dan Amerika Serikat untuk sementara waktu tidak dapat menerbangkan pesawat mereka atau melakukan operasi udara.

Laksamana Irani melanjutkan: "Amerika Serikat terpaksa melakukan perbaikan dan menambahkan lebih banyak kapal perusak; artinya, mereka mengerahkan lebih banyak platform rudal ke medan perang, namun meskipun demikian, mereka terhenti."

Komandan Angkatan Laut Angkatan Bersenjata dengan menyoroti pengendalian Selat Hormuz menegaskan: "Kami telah menutup Selat Hormuz dari Laut Arab, dan jika mereka maju lebih jauh, kami akan segera melakukan operasi militer."

Ia menekankan tekad pejuang untuk membalas dendam dan berkata: "Kami bersumpah untuk membalas dendam bagi para syuhada kami hingga tetes darah terakhir."

Laksamana Irani, dalam bagian lain dari pidatonya, dengan menyoroti kemampuan baru Angkatan Laut Angkatan Bersenjata, memperingatkan: "Segera, Anda pasti akan melihat senjata dari kami yang sangat ditakuti oleh banyak orang dan ada di depan hidung mereka! Saya harap mereka tidak mengalami serangan jantung!"

