Laksamana Iran: Bayangan musuh akan kemenangan dalam 3 hari telah menjadi candaan militer

Menurut laporan agensi berita Abna, Laksamana "Shahram Irani", Komandan Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran, dalam acara televisi dengan menyoroti perhitungan yang salah dari musuh terhadap Iran, mengatakan: "Musuh berpikir bahwa dalam waktu sesingkat mungkin, misalnya 3 hari hingga 1 minggu, mereka akan mencapai hasil dalam perang melawan Iran, dan bayangan mereka ini telah menjadi candaan di universitas-universitas militer."

Ia menyatakan bahwa dalam perang paksa ketiga, musuh mendekat ke Iran dari laut dan memanfaatkan platform rudal di unit-unit yang mengambang, ia menambahkan: Angkatan Laut Angkatan Bersenjata melakukan 7 operasi rudal melawan kapal induk Abraham Lincoln, dan Amerika Serikat untuk sementara waktu tidak dapat menerbangkan pesawat mereka atau melakukan operasi udara.

Laksamana Irani melanjutkan: "Amerika Serikat terpaksa melakukan perbaikan dan menambahkan lebih banyak kapal perusak; artinya, mereka mengerahkan lebih banyak platform rudal ke medan perang, namun meskipun demikian, mereka terhenti."

Komandan Angkatan Laut Angkatan Bersenjata dengan menyoroti pengendalian Selat Hormuz menegaskan: "Kami telah menutup Selat Hormuz dari Laut Arab, dan jika mereka maju lebih jauh, kami akan segera melakukan operasi militer."

Ia menekankan tekad pejuang untuk membalas dendam dan berkata: "Kami bersumpah untuk membalas dendam bagi para syuhada kami hingga tetes darah terakhir."

Laksamana Irani, dalam bagian lain dari pidatonya, dengan menyoroti kemampuan baru Angkatan Laut Angkatan Bersenjata, memperingatkan: "Segera, Anda pasti akan melihat senjata dari kami yang sangat ditakuti oleh banyak orang dan ada di depan hidung mereka! Saya harap mereka tidak mengalami serangan jantung!"