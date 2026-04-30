Komandan Pasukan Dirgantara IRGC: Nasib Kapal-kapal Perang AS Akan Sama seperti Nasib Pangkalan-pangkalan AS

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Komandan Pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC memperingatkan bahwa kapal-kapal perang Amerika Serikat di kawasan akan mengalami nasib yang sama seperti pangkalan-pangkalan Amerika.

Brigadir Jenderal Sayid Majid Mousavi pada Kamis memperingatkan Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM terkait laporan mengenai rencana serangkaian serangan “singkat dan intens” yang menargetkan infrastruktur Iran.

“Kalian telah melihat nasib pangkalan-pangkalan kalian di kawasan; kalian juga akan melihat nasib kapal-kapal perang kalian,” tulis Jenderal Mousavi dalam sebuah unggahan.

Peringatan itu muncul ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut akan menerima pengarahan pada Kamis mengenai rencana-rencana baru untuk kemungkinan agresi militer terhadap Iran dari Komandan CENTCOM, Laksamana Brad Cooper.

Menurut laporan tersebut, pengarahan itu menandakan bahwa Trump secara serius sedang mempertimbangkan kembali serangan militer berskala besar, baik untuk memecah kebuntuan dalam perundingan maupun untuk melancarkan apa yang dibanggakan Axios sebagai “pukulan terakhir sebelum mengakhiri perang”.

Menurut laporan itu, CENTCOM telah menyusun rencana untuk serangkaian serangan “singkat dan intens” terhadap Iran, yang kemungkinan menargetkan infrastruktur.

Usulan khayal lainnya yang diperkirakan akan diajukan kepada Trump dikabarkan berfokus pada “perebutan kendali atas sebagian Selat Hormuz untuk membukanya kembali bagi pelayaran komersial”, dalam sebuah operasi yang dapat melibatkan pasukan darat.

“Pilihan lain yang sebelumnya telah dibahas, dan mungkin akan diangkat kembali, adalah misi pasukan khusus untuk mengamankan persediaan uranium dengan pengayaan tinggi milik Iran,” demikian perkiraan media pro-Zionis tersebut.

Axios mengutip Trump yang pada Rabu mengatakan bahwa ia memandang blokade laut terhadap Iran “agak lebih efektif daripada pengeboman”, meskipun ia tetap membuka kemungkinan tindakan militer jika Iran tidak tunduk.

“Dengan serangan-serangan yang menyakitkan, berkepanjangan, dan berdampak luas, kami akan merespons operasi musuh — sekalipun operasi itu cepat dan singkat — dengan karunia Allah,” tegas Jenderal Mousavi.

Angkatan Bersenjata Iran telah melancarkan serangan-serangan tegas selama 41 hari, dengan menargetkan aset-aset militer Amerika Serikat dan Israel di kawasan, setelah kedua rezim itu melancarkan serangan teroris yang menargetkan para pejabat tinggi Iran serta infrastruktur militer dan sipil.

Amerika Serikat terpaksa secara sepihak mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan pada 8 April, yang membuka jalan bagi perundingan di Islamabad. Namun, perundingan damai itu gagal setelah pihak Amerika tidak mampu meraih melalui diplomasi apa yang sebelumnya gagal mereka capai melalui agresi militer.

Pada akhirnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Namun, langkah itu telah membuat ekonomi Amerika dan Eropa terpukul akibat lonjakan harga energi yang tak terkendali.

Seorang sumber keamanan tinggi dari Markas Khatam al-Anbiya — komando pusat perang Iran — pada Rabu mengatakan bahwa kesabaran Teheran terhadap pembajakan Amerika di Laut Oman semakin menipis.

“Kelanjutan pembajakan dan perampokan maritim Amerika dalam bentuk apa yang disebut ‘blokade laut’ akan segera dihadapi dengan tindakan praktis dan belum pernah terjadi sebelumnya,” kata sumber tersebut.