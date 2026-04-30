Panglima AL Iran: Iran Menutup Selat Hormuz dari Arah Laut Arab

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Komandan Angkatan Laut Iran, Laksamana Muda Shahram Irani, mengatakan bahwa Iran telah menutup Selat Hormuz dari arah Laut Arab.

Dalam pernyataannya pada Rabu, komandan tersebut menyoroti aksi balasan Iran yang mencakup penutupan Selat Hormuz yang strategis bagi kapal-kapal milik musuh dan sekutu mereka.

Ia mengatakan bahwa Iran telah menutup Selat Hormuz dari arah Laut Arab. Ia menambahkan bahwa jika “mereka bergerak lebih dekat lagi, kami akan mengambil tindakan operasional tanpa penundaan.”

Republik Islam telah memberlakukan pembatasan lebih lanjut terhadap jalur perairan tersebut, dengan mensyaratkan kapal-kapal yang hendak melintas untuk mendapatkan izin dari otoritas terkait Iran, setelah Amerika Serikat mengumumkan kelanjutan blokade ilegal yang berusaha diterapkannya terhadap kapal-kapal dan pelabuhan Iran.

Meski ada blokade tersebut, Komandan Angkatan Laut menyatakan, “Sebagian kapal telah berangkat dari pelabuhan-pelabuhan kami, dan sebagian lainnya telah mencapai tujuan mereka.”

Ia juga mengatakan bahwa Republik Islam “dalam waktu sangat dekat” akan menghadapi musuh dengan sebuah senjata yang “sangat mereka takuti.”

“Dan senjata itu berada tepat di dekat mereka,” ujarnya pada Rabu, merujuk pada senjata yang dimaksud. Ia menambahkan, “Saya berharap mereka tidak terkena serangan jantung.”

Irani mencatat bahwa musuh secara keliru mengira mereka akan mencapai hasil yang mereka inginkan melalui gelombang terbaru agresi tanpa provokasi terhadap Iran “dalam waktu sesingkat mungkin”. Ia menambahkan, “Asumsi itu sekarang telah berubah menjadi bahan lelucon di akademi-akademi militer.”

Merujuk pada operasi-operasi balasan Angkatan Laut terhadap target-target musuh sepanjang agresi tersebut, Irani menyebut sedikitnya tujuh operasi rudal terhadap kapal induk Abraham Lincoln.

Ia menambahkan bahwa balasan tersebut membuat Amerika Serikat tidak dapat menerbangkan pesawat atau melakukan operasi udara dari kapal induk itu selama beberapa waktu.

Menghadapi agresi yang dimulai pada 28 Februari, Angkatan Bersenjata Iran melancarkan sedikitnya 100 gelombang serangan balasan yang tegas dan berhasil terhadap target-target sensitif Amerika dan Israel di wilayah luas Asia Barat.

Komandan tersebut mengatakan bahwa upaya perang Amerika Serikat membuat negara itu mengerahkan rudal terhadap wilayah Iran dari platform-platform yang berbasis pada unit-unit angkatan laut, sebelum kemudian menggunakan lebih banyak platform rudal yang mengharuskannya mendatangkan lebih banyak kapal perusak.

“Meski demikian, mereka tetap mengalami kebuntuan,” kata Irani.