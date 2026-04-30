Satu lagi kapal tanker yang dikenai sanksi AS berhasil melewati Selat Hormuz

Menurut laporan koresponden Abna yang mengutip Tankertrackers, perusahaan pelacakan kapal tanker, kapal tanker Iran "Vigor" yang masuk dalam daftar sanksi Amerika Serikat, melewati Selat Hormuz pada 25 April (5 Ordibehesht) dengan mengaktifkan sistem pelacakan posisinya dan memasuki perairan teritorial Iran.

Berdasarkan laporan ini, sementara pejabat AS mengklaim telah memblokir Selat Hormuz, tanker "Vigor" saat ini sedang melakukan operasi pemuatan minyak Iran.

Perlu dicatat bahwa kapal ini sejauh ini telah mengangkut dan memindahkan total 47 juta barel minyak Iran di rute perdagangan.

Sebelumnya, kapal tanker besar "Cuba" (Yuri) yang baru-baru ini melewati Selat Hormuz dengan bendera Curaçao, telah berlabuh di timur Pulau Larak.

Kapal tanker ini masuk dalam daftar sanksi AS sejak 2024 karena mengirim kargo minyak Iran ke Tiongkok.

AS mengklaim telah memblokir Selat Hormuz dan tidak mengizinkan kapal-kapal yang terkait dengan Iran untuk berlalu lalang. Hal ini terjadi meskipun berdasarkan laporan, beberapa kapal Iran telah melewati selat ini atau memasuki wilayah ini melalui jalur perairan ini.