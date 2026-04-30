Pejabat Tinggi Hezbollah: Perlawanan tidak akan berhenti hingga tanah Lebanon sepenuhnya dibebaskan

Menurut laporan agensi berita Abna, Mahmoud al-Qammati, Wakil Ketua Dewan Politik Hezbollah Lebanon, dalam wawancara dengan jaringan Al Jazeera Mubasher mengatakan: Posisi tetap kami adalah perlunya gencatan senjata penuh sebelum memasuki jenis negosiasi tidak langsung apa pun dengan Israel.

Ia menekankan: Perlawanan tidak akan berhenti hingga tanah Lebanon sepenuhnya dibebaskan.

Al-Qammati menegaskan: Nabih Berri, Ketua Parlemen, telah menekankan penolakan terhadap negosiasi langsung dengan musuh Israel, dan posisinya tidak boleh diabaikan.

Ia berkata: Kesabaran kami terhadap agresi Israel tidak akan berakhir, dan hal ini tidak ada hubungannya dengan perang Israel terhadap Iran.