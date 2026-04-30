Rusia: Kita menyaksikan krisis terdalam dalam industri minyak dunia

Menurut laporan agensi berita Abna yang mengutip RIA Novosti, Alexander Novak, Wakil Perdana Menteri Rusia, menyatakan: Rusia, sebagai produsen minyak besar, tidak berniat keluar dari OPEC+.

Ia menambahkan: Saat ini kita menyaksikan krisis terdalam dalam industri minyak dunia, dan volume minyak yang sangat besar tidak ditawarkan ke pasar.

Agresi AS dan rezim Zionis terhadap Iran menyebabkan gangguan dalam pelayaran kapal melalui Selat Hormuz. Gangangan di jalur air strategis Selat Hormuz menyebabkan gangguan dalam rantai pasokan bahan bakar dan energi, serta bahkan banyak barang lainnya seperti produk petrokimia dan pupuk kimia di seluruh dunia.

Iran telah menyatakan bahwa mereka siap untuk menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz jika gencatan senjata yang berkelanjutan dan akhir perang tercapai, dengan mematuhi protokol dan pertimbangan keamanan yang diperlukan.