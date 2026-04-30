  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Eropa

Rusia: Kita menyaksikan krisis terdalam dalam industri minyak dunia

30 April 2026 - 13:20
News ID: 1808126
Source: ABNA
Rusia: Kita menyaksikan krisis terdalam dalam industri minyak dunia

Di tengah situasi di mana agresi AS dan rezim Zionis terhadap Iran telah menyebabkan krisis dalam rantai pasokan energi dunia, seorang pejabat Rusia menyebutnya sebagai krisis terdalam dalam industri minyak dunia.

Menurut laporan agensi berita Abna yang mengutip RIA Novosti, Alexander Novak, Wakil Perdana Menteri Rusia, menyatakan: Rusia, sebagai produsen minyak besar, tidak berniat keluar dari OPEC+.

Ia menambahkan: Saat ini kita menyaksikan krisis terdalam dalam industri minyak dunia, dan volume minyak yang sangat besar tidak ditawarkan ke pasar.

Agresi AS dan rezim Zionis terhadap Iran menyebabkan gangguan dalam pelayaran kapal melalui Selat Hormuz. Gangangan di jalur air strategis Selat Hormuz menyebabkan gangguan dalam rantai pasokan bahan bakar dan energi, serta bahkan banyak barang lainnya seperti produk petrokimia dan pupuk kimia di seluruh dunia.

Iran telah menyatakan bahwa mereka siap untuk menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz jika gencatan senjata yang berkelanjutan dan akhir perang tercapai, dengan mematuhi protokol dan pertimbangan keamanan yang diperlukan.

Your Comment

You are replying to: .
captcha